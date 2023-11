5 mln euro na współpracę Opery na Zamku i niemieckiego teatru

Jacek Jekiel, dyrektor Opery na Zamku w Szczecinie, zaznacza, że viaTEATRI to sieć łącząca widzów po obu stronach Odry.

- Kultura na szczęście nie ma państwa. Unijna dotacja to wspaniały znak dla widzów obu krajów, że zawsze można zrobić więcej i więcej, a granice są tylko po to, żeby je przekraczać. Sieć viaTEATRI nie ma ani jednej wady. To strzał w dziesiątkę! I dla widzów, i dla teatrów. Udowadnia, jak ważna jest wspólnota, zanikanie granic i sporów - mówi.