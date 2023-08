48-latek ugodził partnerkę nożem. Usłyszał zarzuty

Prokurator Rejonowy Szczecin-Śródmieście w Szczecinie skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko 48-letniemu mężczyźnie, który w 21 marca 2023 r. w Szczecinie dokonał uszkodzenia ciała kobiety poprzez ugodzenie jej nożem kuchennym w okolice lewego barku oraz uderzenie w okolice lewego stawu kolanowego metalową smyczą, w wyniku czego pokrzywdzona doznała rany kłuto - ciętej lewego barku oraz sińca lewego kolana, przez co doszło u pokrzywdzonej do naruszenia funkcji tych narządów ciała.

- Sprawca ze względu na sposób działania spowodował u pokrzywdzonej sytuację bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jednocześnie w tym samym miejscu i czasie podejrzany kierował wobec kobiety groźby pozbawienia życia i zdrowia - informuje prokuratura.

Podejrzany został zatrzymany, a następnie na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, który był stosowany także w dacie kierowania aktu oskarżenia do Sądu. Podejrzany zrzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach recydywy.

Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, przy czym w przypadku przestępstwa popełnionego w warunkach recydywy, sąd może wymierzyć karę pozbawienia wolności w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.