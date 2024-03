4 marca startuje rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w Szczecinie

Rekrutacja do przedszkoli

Tegoroczna rekrutacja na wolne miejsca w placówkach rozpocznie się 4 marca. Na wypełnienie wniosku i złożenie kompletu dokumentów rodzice będą mieli czas do 22 marca.

W rekrutacji do przedszkoli mogą brać udział dzieci urodzone w latach 2018-2021 (tj. w wieku 3-6 lat) i zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie Gminy Miasta Szczecin. Co ważne, w rekrutacji biorą udział tylko te dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli publicznych lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub takie, które chcą zmienić placówkę.