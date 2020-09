19 września ruszy sprzedaż nowych koszulek meczowych Pogoni Szczecin

Cappeli Sport, partner techniczny klubu, wystosował list do kibiców Portowców.

"Drodzy kibice Pogoni Szczecin,

mamy nadzieję, że wszyscy czujecie się dobrze i jesteście zdrowi.

Jesteśmy bardzo zadowoleni i wdzięczni z powodu pozytywnego odbioru nowych koszulek meczowych wśród społeczności kibicowskiej oraz w polskiej prasie.

Możemy sobie tylko wyobrazić, jak bardzo chcielibyście mieć w swoich dłoniach nowe “meczówki” Pogoni Szczecin. Niestety, z powodu stosunkowo nagłej zmiany sytuacji z głównym partnerem klubu, musieliśmy ponownie produkować dużą liczbę koszulek w krótkim czasie.

Ta sytuacja, połączona z opóźnieniami naszych międzynarodowych dostaw wynikłymi z powodu trwającej pandemii Covid-19, wpłynęła na opóźnienie w rozpoczęciu sprzedaży trykotów meczowych.

Nasz personel pracował pod wysoką presją, by dostarczyć do Was – tak szybko jak możemy – tak pożądane koszulki oraz asortyment dla kibiców. Możemy z radością ogłosić, że sprzedaż może rozpocząć się w sobotę, 19 września – w dniu domowego meczu ze Śląskiem Wrocław.

Przepraszamy za niedogodności i mamy nadzieję na Wasze zrozumienie w tej kwestii."