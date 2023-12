1 grudnia obchodzimy Światowy Dzień AIDS. Bezpłatne badanie w Szczecinie

- To dobra okazja, by przypomnieć mieszkańcom Szczecina i regionu, jak w szybki i prosty sposób wykonać bezpłatny i anonimowy test w kierunku HIV - mówi Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik prasowy szpitala wojewódzkiego w Szczecinie.

W przypadku dodatniego wyniku testu w kierunku zakażenia wirusem HIV badanie musi zostać jeszcze potwierdzone. Jeśli wynik będzie pewny, osoba testowana, obok informacji o zakażeniu, otrzymuje wsparcie psychologiczne i od razu rejestrowana jest do szpitalnej poradni nabytych niedoborów immunologicznych, by szybko mogła rozpocząć leczenie.

To wystarczające argumenty za tym, by wykonać test. Nie jest do tego potrzebne skierowanie, a osoba zgłaszająca się do punktu nie musi się przedstawiać ani podawać żadnych danych. Badanie jest darmowe.