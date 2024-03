Licealiści ze Szczecina zadbali o profilaktykę zdrowia wśród młodzieży

Projekt "Bezpieczne Życie: Profilaktyka HIV" ma zwracać uwagę na zagadnienia, o których trochę zapomnieliśmy.

- W natłoku trudności codziennego życia zapominamy o swoim zdrowiu. Przypominamy sobie o nim, kiedy słyszymy o pandemii lub raku - mówi Kajetan Podolski, lider grupy. - Wirus HIV na tyle nam spowszedniał, że zapominamy o nim do chwili, kiedy stajemy się nosicielami. Nawet w takiej sytuacji często następuje wyparcie problemu. Zarażenie się wirusem HIV wydaje nam się jednoznaczne z zachorowaniem na AIDS. Nic bardziej mylnego. Obecnie nosiciel HIV może żyć całkiem normalnie, a z choroby śmiertelnej stała się ona chorobą przewlekłą, a nawet wyleczalną. Żeby kogoś nie zarazić, musimy wiedzieć, że jesteśmy nosicielami, a żeby to wiedzieć musimy się badać. Powinniśmy wykonać test nie tylko wtedy, kiedy istnieje zagrożenie zakażeniem, lecz robić to profilaktycznie.