Zwyzywała i groziła policjantom. Nie ujdzie jej to na sucho

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko kobiecie. Do przestępstwa doszło 9 kwietnia 2023 r. w Szczecinie przy ul. Budziszyńskiej. Prokuratura nie zdradza dlaczego policjanci rozpoczęli interwencję wobec oskarżonej. Wiadomo, że kobiecie to się mocno nie spodobało.

- Znieważyła funkcjonariuszy policji słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych, a także kierowała wobec nich groźby bezprawne w celu zmuszenia ich, aby odstąpili od interwencji - wyjaśnia prokurator Monika Cruz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Podejrzana nie była do tej pory karana. Grozi jej do 3 lat więzienia. Będzie odpowiadała z wolnej stopy.