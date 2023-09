ZUT ma najnowocześniejszą w regionie ujeżdżalnię dla koni

Prace trwały od stycznia tego roku, właśnie kończą się odbiory poszczególnych inwestycji. W ich ramach na terenie ośrodka (5ha) wprowadzono system melioracji, a pod ujeżdżalnią o powierzchni 5 tys. m2 zamontowano „inteligentny system” pomp z czujnikami, które nawadniają lub odwadniają ten teren, w zależności od warunków atmosferycznych. Dodatkowo zamontowano oświetlenie i zrewitalizowano okoliczny staw, do którego wpuszczone zostaną ryby.

Na terenie ośrodka na co dzień odbywają się zajęcia z hipoterapii, swoje ćwiczenia odbywa policja konna, a także uczniowie Technikum Hodowli Koni w Szczecinie. W tym roku w stajni AOJ przybyło dwóch lokatorów. W maju i czerwcu urodziły się dwa źrebaki - Kansas Wine i Amant More Than Special. Ogierki rosną jak na drożdżach.

Dzięki tej inwestycji Akademicki Ośrodek Jeździecki ZUT stał się miejscem, w którym w przyszłym roku będą się mogły odbywać zawody jeździeckie.

Koszt prac to prawie 8 mln zł.