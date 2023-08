Znęcał się nad żoną i dziećmi. Jest akt oskarżenia w sprawie przemocy domowej w Choszcznie

Według prokuratury mężczyzna znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją partnerką, wszczynając pod wpływem alkoholu bezpodstawne awantury, groził jej śmiercią, wyzywał, bił.

- Ponadto znęcał się psychicznie nad swoimi dziećmi wyganiając je z domu i kierując pod ich adresem słowa powszechnie uznane za obelżywe - wyjaśnia prokurator Piotr Wieczorkiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Do przestępstw miało dochodzić od listopada 2022 roku do marca 2023 r.

Sprawca został zatrzymany. W trakcie zatrzymania znieważył funkcjonariuszy policji oraz kierował pod ich adresem groźby karalne.

Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Choszcznie zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie. Sprawca był uprzednio karany sądownie. Podejrzany przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów, których dopuścił się w warunkach recydywy.

Za zarzucone oskarżonemu czyny grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, ale z uwagi na działanie w warunkach recydywy sąd może wymierzyć karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, czyli do 12 lat więzienia.