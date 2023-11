Znamy laureatów Zachodniopomorskich Nobli za rok 2022

W dziedzinie nauk humanistycznych - dr hab. Paweł Gut, prof. US - kierownik zespołu, dr hab. Agnieszka Gut, prof. US, dr hab. Rafał Simiński, dr Małgorzata Cieśluk, prof. dr hab. Edward Rymar z Instytutu Historcyznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz mgr Jerzy Grzelak, pracownik Zamku Książąt Pomorskich za naukowe opracowanie wraz z przygotowaniem wstępu i komentarzy historycznych oraz tłumaczenie trzytomowego dzieła Paula Friedeborna „Historyczny opis miasta Szczecina z 1613 roku.

- Zachodniopomorskie Noble to święto naszej nauki, która wychodzi naprzeciw potrzebom ogólnospołecznym. To bardzo ważne, że w naszej codzienności potrafią się rodzić rzeczy niezwykłe - mówi prof. dr. hab. Jan Lubiński, sekretarz kapituły Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki.

W dziedzinie nauk podstawowych - dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US z Instytutu Biologii za badania immunologiczne szczepów wirusów oraz poszukiwania biomarkerów molekularnych w chorobach o etiologii wirusowej i onkologicznej.

- Skóra jest naturalną barierą organizmu, która nas zabezpiecza, ale pozwala na przenikanie leków. Opracowałam technologię otrzymywania modyfikacji leków przeciwzapalnych, które mają zwiększoną przenikalność przez skórę i rozpuszczalność w wodzie. Są to leki m.in. w postaci żeli, maści i kremów - mówi dr inż. Paula Ossowicz-Rupniewska.

W dziedzinie nauk rolniczych - dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek, prof. ZUT z Katedry Bioinżynierii Środowiska Wodnego i Akwakultury Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za osiągnięcia badawcze prowadzące do doskonalenia technologii w zakresie bioinżynierii środowiska wodnego i akwakultury.

W dziedzinie nauk ekonomicznych - dr hab. inż. Jarosław Wątróbski, prof. US z Katedry Informatyki w Zarządzaniu, Instytutu Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego za wyniki badań nad wykorzystaniem metod wielokryterialnych w problemach zrównoważonego rozwoju.

W dziedzinie nauk artystycznych - dr hab. Zofia Wollny, prof. AS z Pracowni Działań Interdyscyplinarnych, Katedry Sztuki Mediów i Animacji Wydziału Sztuki Mediów, Fotografii i Filmu Eksperymentalnego Akademii Sztuki w Szczecinie za działalność artystyczną łączącą muzykę i sztuki plastyczne oraz za działalność akademicką, która wiąże Szczecin jeszcze ściślej z międzynarodowymi ośrodkami w Europie i na świecie uhonorowaną w 2022 roku nagrodą specjalną Fundacji na Rzecz Muzyki i Sztuki w Dreźnie przyznaną z okazji dziesięciolecia istnienia fundacji.

W dziedzinie nauk artystycznych - dr inż. arch. Arkadiusz Polewka z Katedry Projektowania Architektonicznego Wydziału Architektury ZUT za uzyskanie pierwszej nagrody na XII Międzynarodowym Biennale Miniatury w Częstochowie, będącym długoletnim cyklem konkursów i wystaw, gromadzącym twórców z całego świata oraz za udział w wystawach pokonkursowych związanych z Międzynarodowym Konkursem Sztuki Cyfrowej The One, z których pierwsza została zaprezentowana w Galerii Forum Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i która również stała się przyczynkiem do spotkania artystów ze wszystkich kontynentów.

Zachodniopomorskie Noble zostały wręczone podczas gali w Operze na Zamku w Szczecinie.