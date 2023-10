Zmiany w budżecie przegłosowane. Miasto kupuje stare kino i wesprze szczecińską komunikację

Zmiany poparli praktycznie wszyscy radni. Dłuższa dyskusja nad szczegółami toczyła się w ubiegłym tygodniu na komisjach merytorycznych. Jedna z najważniejszych zmian w nowelizacji dotyczyła przeznaczenia dodatkowych pieniędzy na wsparcie komunikacji miejskiej.

- Będzie to już druga podwyżka, bo od 1 stycznia wszyscy pracownicy samorządowi dostali 600 zł podwyżki na etat. W sumie było to 15 mln zł dla spółek komunikacyjnych, dla pozostałych pracowników bodajże 65 mln zł - wyjaśniała Dorota Pudło-Żylińska, skarbnik miasta.

Nowelizacja budżetu przewiduje zasilenie spółek autobusowych kwotą 7,3 mln zł. To oznacza, że wydatki na autobusową komunikację wzrosną w tym roku do 206 mln zł. Do Tramwajów Szczecińskich trafi 6,1 mln zł, a wydatki na tramwaje wzrosną do 129,4 mln zł. Pieniądze będą przeznaczone na podwyżki i bieżące wydatki, m.in. zakup prądu i paliwa.