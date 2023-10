Zmiany na ulicy Południowej? Najpierw policzą pojazdy

Po otwarciu obwodnicy Warzymic i Przecławia kierowcy narzekają na działanie sygnalizacji na ulicy Południowej w rejonie Makro. O zmianę w cyklu sygnalizacji apeluje również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Nowa "13" powoduje, że wjazd do miasta od strony ulicy Południowej zyskał na znaczeniu.

Interpelację w tej sprawie złożyła jedna z miejskich radnych.

- Otwarto obwodnicę Przecławia i Warzymic, niestety miasto nie poradziło sobie i nie przygotowało się do nowej inwestycji. Czasami można zadać sobie pytanie, czy przypadkiem nie jest to umyślne działanie. Sygnalizacja świetlna przy Makro przy ul. Południowej powoduje ogromne korki. Już wcześniej tworzyły się zatory drogowe do wjazdu na teren nowego schroniska dla bezdomnych zwierząt, a teraz są już na rondzie Hakena. Wszystko przez przestarzałą sygnalizację świetlną, która dawno powinna być wymieniona-mówi Agnieszka Kurzawa, radna PiS.