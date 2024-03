Zmiana prezesa w Grupa Azoty Chemiku Police. Jasne zadanie dla Radosława Anioła

Normalnie to zmiana szefa klubu przyjęta byłaby jako zaskakująca. Mamy końcówkę sezonu 2023/24 Tauron Ligi, a Chemik właśnie awansował do półfinału. Ale sytuacja sportowa to jedno, a finansowa – drugie. Od kilku tygodni oficjalnie już wszyscy wiedzą, że klub ma problem, bo z finansowania zrezygnował właściciel klubu – Grupa Azoty. Firma ma ogromne problemy finansowe i szuka oszczędności. Dla siatkarek źródło finansowania jest na jakiś czas zamknięte. Postawić klub na nogi będzie teraz próbował Radosław Anioł.

Nowy prezes Chemika w polickim klubie pracuje od momentu awansu drużyny do ekstraklasy i utworzenia Klubu Piłki Siatkowej Chemik Police S.A. W pierwszych sezonach pełnił funkcję menedżera, a ostatnio dyrektora zarządzającego. Dodajmy, że wcześniej Anioł współpracował np. z Muszynianką Muszyna.

- Objęcie stanowiska prezesa jednej z najbardziej utytułowanych drużyn w Polsce jest dużym wyróżnieniem. Wychodzę jednak z założenia, że na emocjonalne przemyślenia przyjdzie czas. Na pewno nie są to wymarzone okoliczności do rozpoczynania pracy na stanowisku prezesa. Mam wizję klubu, który rozwija się na wielu płaszczyznach. Zależy mi m.in. na rozwoju marketingu, pozyskiwaniu sponsorów, dywersyfikacji finansowania, wprowadzeniu sekcji młodzieżowych lub współpracy z podmiotami młodzieżowymi już istniejącymi z Polic i Szczecina. Plany mam ambitne, ale na ten moment trudne do realizacji. Obecnie Chemik nie ma finansowania, a czasu jest mało. Mamy w klubie ludzi, którzy są tutaj od lat. Zależy im na Chemiku, mają ogromną wiedzę o funkcjonowaniu drużyny - mistrza Polski, znają organizację pracy. Brakuje nam gwarancji finansowania i zrobimy wszystko, żeby znaleźć rozwiązanie tego problemu – tłumaczy Radosław Anioł.