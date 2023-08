Zjawiskowa mgła nad Bałtykiem w Świnoujściu. Fale i przyjemny chłód [ZDJĘCIA] Katarzyna Świerczyńska

Postanowiłam uciec przed szczecińskim skwarem nad morze. I to był strzał w dziesiątkę. Kiedy w Świnoujściu kierowca autobusu linii numer 1 na plażę w Warszowie powiedział: „Pani nie jedzie na plażę, zimno jest” - to ja nie miałam wątpliwości, że jadę we właściwym kierunku.