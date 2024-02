Zimy jak na razie nie widać, zmierzamy ku wiośnie! Pogoda na weekend dla Szczecina i regionu

Przez kolejnych parę dni możemy się spodziewać więcej słońca w naszym regionie. Dziś (piątek) to właściwie taki pierwszy słoneczny dzień. I to słońce powinno z nami zostać do końca dnia. Będzie też od razu cieplej - możemy się spodziewać dziś temperatury nawet do 12 stopni Celsjusza.

Jaki zapowiada się przyszły tydzień?

W poniedziałek ma być słonecznie i ciepło. Termometry mają pokazywać do 10 stopni C w Szczecinie i nad morzem. Ale we wtorek trochę się ta słoneczna pogoda zepsuje. Będzie częściej pochmurnie, a popołudniami może padać lekki deszczyk. Temperatura ma wynosić od 7 do 9 stopni C. Ale już w nocy nie będzie przymrozków, bo prognozowana temperatura to nawet 4 stopnie C.

Te opady mogą się nasilać?

Raczej nie. Będzie padało, ale będą to słabe opady. Dziś powinni się opadów obawiać na wschód od Słupska. Tam ma porządnie lać, a na Kaszubach to może spaść nawet deszcz ze śniegiem.

Wróci zima?

Zimy na razie nie widać. Raczej zmierzamy ku wiośnie.