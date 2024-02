Zbudują obwodnicę Szwecji, aby tiry już nie uprzykrzały życia mieszkańcom. Dziś podpisano umowę z wykonawcą

Umowę na zaprojektowanie i budowę podpisano w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a wykonawcą Budimex.

- Bardzo się cieszę z tej inwestycji, bo to dobra wiadomość dla mieszkańców, kierowców. Podnosi standard życia, jest motorem rozwoju gospodarczego, bo droga ekspresowa oznacza szybsze dotarcie do celu. Pomyślano także o zwierzętach, bo powstanie dla nich specjalny przepust - mówił Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski.

Mieszkańcy Szwecji bez przesady mówią, że dotychczasowa sytuacja to koszmar. W ciągu doby przez niewielką miejscowość (ok. tysiąca mieszkańców) przejeżdża tranzytem ok. 5 tysięcy pojazdów. Jedna czwarta to tiry.

Szczęśliwie jednak Szwecja znajduje się na trasie drogi krajowej numer 22, dlatego możliwa jest budowa obwodnicy o długości ponad 4 kilometrów, dwoma rondami oraz dwoma wiaduktami (w tym jeden z przepustem dla zwierząt)