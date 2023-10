Zastanów się, zanim klikniesz w link. Wyłudzają pieniądze za przejazd autostradą

Jeśli otrzymałeś SMS w sprawie płatności za przejazd w systemie e-TOLL, zignoruj go i nie klikaj w umieszczony w nim link! Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega przed powtarzającymi się ostatnio próbami wyłudzenia pieniędzy.

Jak się dowiedzieliśmy, do wielu osób dotarły już SMS-y o treści:

"Twój rachunek za przejazd jest przeterminowany. Proszę przetworzyć go jak najszybciej, aby uniknąć umieszczenia na czarnej liście". Pod spodem podany jest link, w który należy wejść, by wypełnić zalecenie.

- Prosimy o zachowanie czujności, takie wiadomości są próbą wyłudzenia danych i pieniędzy - podkreśla Małgorzata Brzoza.

W przypadku, gdy oszust uzyska dostęp do danych np. do logowania konta bankowości internetowej, zaleca się, by jak najszybciej skontaktować się ze swoim bankiem, zmienić hasło do bankowości internetowej, a jeżeli doszło już do wyłudzenia pieniędzy lub danych, zgłosić ten fakt policji.