Zapłacili za mieszkania, w których mieszkać nie mogą. Zarzuty dla kierownika budowy bloku przy ul. Armii Krajowej w Stargardzie

Tymczasem mieszkańcy feralnego budynku po sądowym nakazie opuszczenia go nadal nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Praktycznie wszyscy właściciele nieprzerwanie płacą czynsz, a część z nich raty kredytu zaciągniętego na zakup wymarzonego mieszkania. Ich koszmar trwa w najlepsze.

- Od półtora roku borykamy się z całym tym postępowaniem własnymi siłami - mówi Mateusz Bareja, członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej. - Musieliśmy i musimy udowadniać, że to nie my jesteśmy sprawcami tego zdarzenia (zagrożenia katastrofą budowlaną - od aut.). Że to nie my za to odpowiadamy. Staramy się walczyć, jednakże patrząc na ilość uchybień, przede wszystkim konstrukcyjnych, powoli tracimy nadzieję, na jakiś pozytywny finał - przyznaje z nieskrywanym żalem Bareja.