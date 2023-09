Zamaro Tax & Accounting spółka z o.o. Profesjonalne i nowoczesne wsparcie dla biznesu

Choć to firma młoda, bo działa na rynku od 2021 roku, to trzeba podkreślić, że bazuje na liczącym ponad dwie dekady doświadczeniu Agnieszki Zamaro-Wiśniewskiej, która za cel postawiła sobie konkretną misję: ukazanie biura rachunkowego jako firmy nowoczesnej i przyjaznej biznesowi. Jej pasją jest pomaganie innym w zrozumieniu zawiłości księgowości i podatków. – Chcemy odejść od wizerunku księgowej z liczydłem czy kalkulatorem w ręku. Pragniemy tworzyć przestrzeń do wykorzystania nowych technologii i pełnej automatyzacji powtarzalnych prac uświadamiając klientom, że księgowość nie jest jedynie kosztem czy obowiązkiem, ale może wspomagać decyzyjność zarządu, wspierać rozwój firmy poprzez niwelowanie ograniczeń technologicznych oraz wskazywanie optymalnych rozwiązań finansowych.

Chcemy zmienić postrzeganie działów księgowych jako służących jedynie prawidłowemu zaewidencjonowaniu zdarzeń gospodarczych oraz wskazaniu należności podatkowych. Te czynności mają być automatyzowane a prawdziwy księgowy ma dysponować pełną wiedzą o przedsiębiorstwie a także zachodzących w nim procesach, co a tym idzie być merytorycznie przygotowanym na rozpoznawanie nietypowych transakcji lub zdarzeń – tłumaczy Agnieszka ZamaroWiśniewska, która nie ma wątpliwości, że współpraca między biurem a klientem ma dawać satysfakcję obu stronom. Firma specjalizuje się w prowadzeniu pełnej księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości - ksiąg handlowych spółek z o.o., spółek akcyjnych. Spółki holdingowe, fundacja rodzinna czy prosta spółka akcyjna to najnowsze rozwiązania nad którymi pracujemy. Księgowość prowadzimy kompleksowo we współpracy z prawnikiem, notariuszem i biegłym rewidentem, na każdym etapie analizując funkcjonalność przyjętych rozwiązań.