Zagroda żubrów w Wolińskim Parku Narodowym tymczasowo zamknięta. Jest ważny powód [ZDJĘCIA]

Turyści w tym tygodniu nie wejdą do Pokazowej Zagrody Żubrów w Wolińskim Parku Narodowym

Turyści w tym tygodniu nie wejdą do Pokazowej Zagrody Żubrów w Wolińskim Parku Narodowym. Jedna z głównych atrakcji Międzyzdrojów będzie zamknięta.

- Musimy przeprowadzić niezbędne prace konserwacyjne, naprawy wymaga przede wszystkim ogrodzenie - mówi "Głosowi" Konrad Wrzecionkowski, starszy specjalista ds. ochrony przyrody z WPN. To oznacza, że do żubrowiska będzie można wejść po przerwie dopiero we wtorek 17 października.

Pokazowa Zagroda Żubrów to jedna z głównych atrakcji Międzyzdrojów. Znajduje się mniej więcej 30 minut spaceru od centrum miasta. Aby do niej dotrzeć, trzeba kierować się ulicą Leśną do zielonego szlaku, który prowadzi już przez teren Wolińskiego Parku Narodowego (trasa jest dobrze oznakowana). Żubry mają tu do swojej dyspozycji ogrodzony wybieg o wielkości 20 ha. Turyści mogą je oglądać stojąc na wygodnej i zadaszonej platformie widokowej. Zagroda to jednak nie tylko żubry. Miejsce stało się azylem dla dzikich zwierząt, które z różnych powodów nie mogą wrócić do natury. Jednym z nich jest obecnie trójnogi wilk Kamyk, ale oprócz niego są też bieliki czy dziki.

Po sezonie zagrodę można zwiedzać od 8.00 do 16.00 we wszystkie dni z wyjątkiem poniedziałków i niedziel. Zwiedzanie żubrowiska jest płatne - bilety można kupić w kasie przy wejściu do zagrody.

Podpisanie umowy inwestycji kolejowej