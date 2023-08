Żagle 2023. Do Szczecina zawitały żaglowce i inne jednostki [ZDJĘCIA]

Do Szczecina przyjechało wielu turystów, by zobaczyć niezwykłe jednostki. "Kuna" oraz "Bryza H" już od środy cumowały przy szczecińskim nabrzeżu. W czwartek późnym popołudniem, pod Wały Chrobrego dobiły m.in. "Joanna Saturna", "Smuga Cienia", "Generał Zaruski" oraz "Ernestine". W piątek do nabrzeża u stóp Wałów Chrobrego zacumowały jednostki ostatnie jednostki.

Tego dnia weszła nasza ORP "Iskra", czyli okręt szkolny polskiej Marynarki Wojennej, który jako pierwszy okręt pod banderą wojenną Polski opłynął kulę ziemską. Około godziny 15 w Szczecinie zameldował się dwumasztowy "Morgenstern". Jednostka przyszła na świat w 1919 roku w stoczni Boot w Alphen aan den Rijn. Statek powstał jako lugier rybacki o imieniu De Vrouwe Maria. Bazował w Scheveningen, stąd jego numer burtowy SCH 200. Po ponad dekadzie połowów pod żaglami, w 1928 roku zainstalowano na nim pierwszy silnik, zdemontowano maszty i przerobiono na motorowiec. Po wojnie jednostka wróciła na łowiska. W 1947 roku została przedłużona o 7 metrów. Nazwa Morgenster, co po flamandzku oznacza poranną gwiazdę, pojawiła się na burcie dopiero w 1959 roku, wraz ze zmianą właściciela i nowym numerem burtowym SCH 234. W 1970 roku statek skreślono z listy floty rybackiej i zarejestrowano jako jednostkę przeznaczoną do połowów turystycznych.