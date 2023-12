Zabytkowe budynki przy ul. Bohaterów Warszawy w coraz gorszym stanie. Zasłonięte płachtami dla bezpieczeństwa przechodniów

Dwa zaniedbane budynki stojące u zbiegu ul. Żółkiewskiego i al. Bohaterów Warszawy w Szczecinie mają być sprzedane - pisaliśmy o tym w "Głosie Szczecińskim". To prawie centrum Szczecina. Działki, na których stoją przedwojenne biurowce tworzą atrakcyjny teren inwestycyjny, który zostanie przygotowany do zbycia po uchwaleniu nowego miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania terenu. Jak się dowiedzieliśmy, projekt został wyłożony do społecznego wglądu.

Dokument zakłada, że teren przy al. Bohaterów Warszawy i ul. Żółkiewskiego zostanie przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, a także usługową - o wysokości dostosowanej do sąsiednich gmachów. Wybudowane więc zostaną nowe bloki - m.in. w miejscu parterowych dobudówek i w podwórzu, gdzie obecnie działa parking dozorowany.