Z miłości to piękna – Totalna Kosmetyka. Miejsce, w którym zadbasz o swoje zdrowie i urodę

Lista dostępnych zabiegów nieustannie się poszerza i ewoluuje. Tak samo, jak kwalifikacje założycielki Totalnej Kosmetyki. Ukończyła specjalizację, szereg szkoleń, zdobyła niezbędne dyplomy oraz certyfikaty, a wciąż szkoli się, by sprostać potrzebom klientów i być na bieżąco w swojej dziedzinie. - Własny gabinet daje mi możliwości wykorzystywania wiedzy teoretycznej z różnych dziedzin nauki i przełożenie jej na praktyczną - wyjaśnia Monika Orchowska. - Zależy mi na tym, aby klienci przychodząc do jednego miejsca mogli skorzystać z tak wielu usług, jak potrzebują.

We wrześniu gabinet wprowadził do oferty nowe zabiegi z użyciem nowoczesnej technologii laserowej Multi-System laser OPT SHR IN MONTION (w ruchu), która wykorzystuje kilka technologii. – Dało nam to nowe możliwości m.in. na fotoepilację SHR oraz IPL w jednym zabiegu, dzięki temu łatwiej pozbywamy się niechcianego owłosienia i to niezależnie od koloru włosa czy fototypu skóry – mówi Monika Orchowska. Urządzenie wykorzystywane jest również do zabiegów FOTOODMŁADZANIA oraz do ostatnio popularnego zabiegu BLACK DOLL, czyli HOLLYWOODZKIEGO peelingu węglowego.

BLACK DOLL polega na laserowym naświetlaniu skóry pokrytej specjalną maską z aktywnym węglem CPY. Węgiel skutecznie przyciąga i wchłania toksyny, nadmiar sebum oraz zrogowaciały naskórek. Ma też właściwości rozjaśniające, antybakteryjne, kojące i przeciwzapalne. - Promień lasera potęguje działanie węgla, stymuluje komórki do wytwarzania nowych włókien kolagenowych, odpowiedzialnych za młody wygląd skóry. Jest zatem polecany zarówno do cery suchej jak i tłustej oraz mieszanej. Podczas zabiegu odczuwalne są lekkie „uszczypnięcia”. Zabieg powtarzać można co 2 tygodnie. Jest idealny jako zbieg bankietowy, stąd jego druga nazwa „peeling HOLLYWOODZKI”- wyjaśnia kosmetolog.