Z miłości do bufo bufo. Ropucha szara rozpoczęła okres godowy

Ropucha szara (bufo bufo) to gatunek chroniony, który mieszka m.in. w szczecińskich lasach. W okresie godowym zwierzęta migrują w kierunku zbiorników wodnych, w których samice składają jaja.

Jedna z takich tradycyjnych ropuszych tras prowadzi przez ul. Kopalnianą i tamtejszy parking - do Jeziora Szmaragdowego. Nad bezpieczeństwem płazów w tym okresie co roku czuwają pracownicy Lasów Miejskich ZUK. Przede wszystkim pilnują, by płazy nie ginęły pod kołami dojeżdżających do jeziora samochodów.

- Dlatego apelujemy do kierowców odwiedzających tę okolicę, aby na czas wędrówek ropuch pozostawiali auta na dolnym parkingu, tuż za wiaduktem i nie przejeżdżali ul. Kopalnianą - mówi Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta. - Docelowo, górny parking zostanie całkowicie wyłączony z użytku.

Apel do kierowców, wraz ze wskazówkami dojazdu do dolnego parkingu, znajduje się na tablicach ustawionych w terenie.