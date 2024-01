Wzrost zachorowań na COVID-19, RSV i grypę. Szczepienia najlepszą profilaktyką

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie monitoruje i rejestruje zachorowania na choroby dróg oddechowych (co wynika z załącznika do ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi). Co wynika z otrzymanych danych? Odnotowano wzrost zachorowalności na grypę i RSV - dane obejmują okres: między listopadem 2023 a połową stycznia 2024 r.

- Sezon zimowy to okres, kiedy zgłaszalność na takie choroby jak grypa i RSV wzrasta, co odnotowujemy w co dwutygodniowych sprawozdaniach - tłumaczy Małgorzata Kapłan, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.

Ze statystyk Sanepidu wynika, że od jesieni liczba zachorowań ciągle rośnie - najszybciej, w pierwszych tygodniach nowego roku.

W przypadku RSV, od 1 do 15 stycznia zgłoszono 280 przypadków RSV z czego aż 150 zachorowań dotyczyło dzieci do 2 roku życia. 75 osób z powodu zakażenia wirusem wymagało leczenia w warunkach szpitalnych. Dla porównania, w listopadzie zarejestrowano 72 przypadki RSV a w grudniu 389.