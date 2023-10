WYSZKOLENI BMP. Ich misja to wdrażanie innowacyjnych metod rozwoju firm przyczyniających się do wzrostu zysków

- Jesteśmy dumni, że to właśnie nasze działania wspomagają rozwój regionu i jego promocję. Każdego dnia doskonalimy ludzi i ich otoczenie, by mniejszym wysiłkiem osiągali coraz więcej. Jednym słowem innowacyjnymi propozycjami rozwiązań przyczyniamy się do zaprowadzenia innowacji w innych przedsiębiorstwach. – podkreślają Kamila Kusiak reprezentująca zarząd Wyszkoleni BMP Sp. z o.o.

Szkolenia oferowane przez firmę obejmują m.in. zagadnienia z zakresu komunikacji, organizacji przedsiębiorstwa, zarządzania zespołami, budowania relacji w firmie, sprzedaży, e-commerce i konkurencyjności rynkowej.

Misją firmy Wyszkoleni BMP jest dbanie o to, aby zwiększać potencjał swoich klientów i aktywnie wspierać ich rozwój. - Dążymy do doskonałości w zakresie oferowanych usług szkoleniowych i skutecznych narzędzi do zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o finansowanie unijne – dodaje prezes Bartłomiej Łańcucki.

Firma stawia sobie za cel, aby podmioty gospodarcze, które skorzystają z jej usług osiągnęły m.in. lepsze wyniki finansowe, poprawiły rentowność, czy usprawniły park maszynowy. Dlatego tematyka szkoleń jest zawsze indywidualnie dopasowana do faktycznych potrzeb firmy, a aby je idealnie dobrać, na początku wykonywany jest autorski audyt. Na tej podstawie ustalana jest ścieżka rozwojowa firmy. Eksperci z Wyszkolonych BMP pomagają także w wyszukaniu źródła finansowania szkoleń ze środków europejskich, a także dotacji na rozwój, badania i nowe technologie. Taki sposób działania pozwala przede wszystkim dobrać najlepsze usługi, które pozwolą zoptymalizować koszty firmy i podnieść jej efektywność, a tym rentowność.