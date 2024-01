Wystawa "Obrraz 2" od czwartku w Muzeum Narodowym w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Obrazy Lecha Twardowskiego to właściwie monumentalne, wielowarstwowe rozbudowane instalacje, absorbujące otaczającą przestrzeń, czasem jedynie wyglądające jak zwykłe obrazy.

Tomasz Zawadzki tworzy zestawy prac, będące swego rodzaju zapisem kolejnych etapów doświadczeń w procesie nieustannego konstruowania malarskiego znaku.

- Wszystkie te obrazy mówią o tym, jak niewystarczające jest to, co widzimy. Nie wszystko wiemy i nigdy wiedzieć nie będziemy. Świat to za mało. Na szczęście jest jeszcze sztuka - mówi Lech Karwowski.