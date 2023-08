Wyspiarskie derby dla Floty Świnoujście. Wikingowie mało agresywni

Flota Świnoujście i Vineta Wolin świetnie się znają, starają współpracować (co wychodzi z różnym skutkiem), a w ostatnich sezonach to Vineta była klubem nr 1 w regionie. Dwa lata temu wygrała wyścig z Flotą o awans do III ligi.

Przed niedzielnym meczem też byli faworytami. Przystąpili do derbów w roli lidera III ligi (cztery mecze i cztery zwycięstwa), więc mogli przedłużyć świetną serię. Flota inaczej. Przed sezonem była powściągliwa na transferowym rynku, a ambitne plany zostały błyskawicznie zweryfikowane. W czterech meczach tylko 1 zdobyty punkt, a dwa występy na swoim boisku kończyły się wysokimi porażkami.

Jak się okazało były to idealne warunki do przełamania. Flota musiała zagrać bardzo konsekwentne w tyłach i skutecznie z przodu. Mecz szybko się dla niej świetnie ułożył, bo już w 5. minucie Szymon Cybulski uzyskał pierwszą bramkę. Przewaga sprawiła, że gospodarze mogli trochę się uspokoić, a zmuszona do ataków pozycyjnych Vineta nie radziła sobie zbyt dobrze.