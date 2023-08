Wyprawa po szkolną wyprawkę. Czy 300 zł programu "Dobry Start" wystarczy na wyposażenie ucznia do szkoły?

Z kolei mama 10-letniej Marysi wie, że córka już nie chce do szkoły plecaka różowego. Już nie jest taki modny, bo różowe rzeczy do szkoły starszym ucznia nie „przystoją”. Różowe plecaki, piórniki, ołówki, czy śniadaniówki to noszą maluchy. Marysia idzie do czwartej klasy, uważa więc, że jest już prawie dorosła. Teraz woli plecak w ciemniejszym kolorze, takim aby się tak szybko nie brudził leżąc na szkolnym korytarzu. Ale uparła się, że mama kupi jej do tego nowego plecaka specjalną zawieszkę. Taką maskotkę, która ma dyndać przy noszeniu, ale tez wyróżniać plecak Marysi na tle innych.

W ubiegłym roku za plecaki Igora zapłaciła od 120 do 160 zł. Ale przy wyborze pytała syna, jaki chce. A on zamiast solidnością wykonania kierował się raczej kolorem, fasonem, ale przede wszystkim aplikacjami na materiale. Wybierał te z piłką nożną, bo tak jak jego tata jest fanem futbolu.

Podobnie jest z zeszytami do szkoły. Teraz na topie są nie te z kolorowymi obrazkami na okładkach, ale schludne, z twardą okładką i koniecznie z napisem, do jakiego przedmiotu jest ten zeszyt.

Jeden zeszyt z ascetyczną okładką do konkretnego przedmiotu kosztuje od 2,99 zł do 15,99 zł , w zależności od liczby kartek i grubości okładki. Oczywiście te z najbardziej twardą są najdroższe.

- Bo na przykład nożyczki z ubiegłego roku posłużą jeszcze w kolejnym – podkreśla. - Tak samo jak linijka, czy długopis.

Mama Igora zdradza, że z zakupami rzeczy potrzebnych na w-f to jeszcze poczeka.

- Jest dopiero połowa wakacji, a już musiałam kupić Igorowi kolejne trampki, bo noga rośnie mu jak szalona – opowiada. - Podobnie z koszulką czy spodniami. Te rzeczy kupię w ostatnim momencie. Może nawet już we wrześniu jak będę miała nową „wypłatę”, bo to kolejny spory wydatek – mówi i wylicza, że koszulka i spodenki na w-f, to jakieś 60-80 zł, a tenisówki czy trampki kosztują od 60 zł.

Rodzice dzieci, które się uczą otrzymują 300 zł dofinansowania w ramach programu „Dobry start”. To pieniądze przeznaczone na zakup wyprawki szkolnej. Wsparcie przysługuje raz w roku — na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Wnioski można składać do 30 listopada 2023 roku, ale tylko wnioski złożone do końca sierpnia gwarantują, że swiadczenie zostanie wypłacone do 30 września. W tym roku wnioski można przesłać tylko elektronicznie – przez aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.