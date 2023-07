ZUS przyjmuje wnioski na "300 plus" tylko elektroniczne. W zachodniopomorskim złożonych jest już ich prawie 70 tysięcy

Od roku szkolnego (2021/2022) to Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje i wypłaca świadczenie „300 plus”. Rodzice – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów i wyposażenia, które jest niezbędne do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.

W tym roku program „Dobry start” ruszył 1 lipca. To program, który przewiduje dla wnioskodawcy 300 zł z przeznaczeniem na wyprawkę szkolna dla każdego dziecka, które się uczy. Do tej pory w Zachodniopomorskiem rodzice złożyli ponad 69,8 tys. wniosków.

300 zł wsparcia przysługuje raz w roku – na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. lub 24 lata w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać do 30 listopada 2023 roku, ale tylko wniosek złożony do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września.