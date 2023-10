Wypadek w szczecińskim przedszkolu. Dziecko utknęło w konstrukcji linowej na placu zabaw

O incydencie w przedszkolu powiadomiła nas jedna z mam.

- W ubiegłą środę przed godziną 15 do przedszkola przyjechało pogotowie ratunkowe, straż pożarna i policja - mówi pani Katarzyna. - Niestety nikt nam nie mówi co się stało. Jesteśmy zaniepokojeni, co znów chcą zamieść pod dywan?