Wyciek danych z polickiego sanepidu. Nadal trwa wyjaśnianie zdarzenia

Sprawa trafiła do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Postępowanie wyjaśniające nie zostało jeszcze zakończone. W toku obecnie prowadzonych czynności UODO, po analizie zgłoszenia, wezwał administratora danych do podjęcia określonych działań w związku ze zgłoszonym naruszeniem - informuje Adam Sanocki, rzecznik prasowy UODO. - Należy mieć na uwadze, że nie każde zgłoszenie naruszenia przez administratora wymaga podejmowania działań ze strony UODO w postaci prowadzonego postępowania administracyjnego. W przypadku niektórych zgłoszeń mogą być kierowane pisma o uzupełnienie zgłoszenia o dodatkowe informacje. Fakt, że doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, nie oznacza również automatycznie, że administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych. Zgodnie bowiem z definicją „naruszenie ochrony danych osobowych” oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.