Wszystkich Świętych w Międzyzdrojach. Mieszkańcy odwiedzają groby swoich bliskich [ZDJĘCIA]

Od rana ruchem przy cmentarzu kierują policjanci. Liczą ile samochodów wyjeżdża z parkingu i dokładnie tyle samo wpuszczają na teren za wiaduktem kolejowym. Do cmentarza w Międzyzdrojach bowiem prowadzi dość wąska droga koło torów kolejowych i pod wiaduktem. Od czasu do czasu słychać jak przejeżdżają pociągi.

Na samym cmentarzu jest spokojnie, choć dziś, 1 listopada przyszło sporo osób. Część przyjechała z okolicznych miejscowości. Było też sporo osób, które do Międzyzdrojów przyjechały nawet z południowej Polski.

- Tu leżą moi rodzice - mówi Łukasz, który przyjechał ze Śląska. - Ja już parę lat temu wyprowadziłem się do Katowic. Tam skąd pochodzi moja żona. Zawsze na Wszystkich Świętych przyjeżdżamy do Międzyzdrojów, aby pokłonić się nad grobem moich rodziców. To dla mnie także trochę taka podróż sentymentalna. Bo tu w Międzyzdrojach przeżyłem ponad 20 lat. Jestem tu co roku i zaskakuje mnie, jak szybko cmentarz się powiększa.