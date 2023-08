Wszyscy uczniowie znajdą miejsce w szkołach średnich w woj. zachodniopomorskim

W dwóch największych miastach województwa sytuacja przedstawia się następująco: w Szczecinie liczba absolwentów szkół podstawowych wyniosła 4648, liczba planowanych miejsc to 6000, liczba przyjętych uczniów - 5465, wolne miejsca - 535.

W Koszalinie liczba absolwentów wyniosła 1388, liczba planowanych miejsc - 2193, liczba przyjętych uczniów - 1829, wolne miejsca - 218.

W ubiegłym roku w szkołach ponadpodstawowych przygotowano 18 495 miejsc, w tym roku było ich o 1871 więcej. Do rekrutacji uzupełniającej pozostało wtedy 1712 wolnych miejsc, w tym roku było ich o 272 więcej, a więc wolne miejsca były w obu miastach.

Wyniki rekrutacji uzupełniającej młodzież pozna 9 sierpnia 2023 r. o godzinie 15.

- Jesteśmy przed zakończeniem rekrutacji uzupełniającej. Mam nadzieję, że wszystkie dzieci dostaną się do wybranych szkół - mówi Katarzyna Koszewska. - Po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej jest jeszcze tak zwana rekrutacja dyrektorska, czyli będzie można złożyć dokumenty w szkołach z wolnymi miejscami. Być może ktoś będzie jeszcze chciał zmienić szkołę. Będzie na to czas do końca sierpnia.