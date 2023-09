Wrześniowe MM Trendy już w sieci. Czytaj online i sprawdź dostępność w mieście

Dlatego już z okładki podrzucamy Wam pierwszą propozycję. “Frida. Kolekcjonerka z Westendu” to sztuka Anny Wachowicz , która dostrzegła w Willi Lentza cały żywy świat i postanowiła przełożyć go najpierw na słowa, później na scenę. Po mistrzowsku pomogli jej Arkadiusz Buszko , w roli reżysera i Olga Adamska , tytułowa Frida. O niełatwym, ale jak przyznaje aktorka - pięknym zadaniu, opowiedziała nam w wywiadzie. Sztukę będzie można obejrzeć już we wrześniu i październiku.

Tylko w sierpniu odbyły się dwie otwarte masowe imprezy - Festiwal Iluminacji i Żagle, a także niezliczona ilość tych niemasowych, jak choćby lekcje włoskiego, teatr impro czy warsztaty sambowe. Można było też wybrać się na plażę - jedną z miejskich, podmiejskich czy tych morskich. Nudy w mieście nie było i wiele wskazuje na to, że nie będzie. Bo koniec lata to początek sezonu artystycznego.

Podobnie we wrześniu będzie można wrócić na nowy sezon do Teatru Współczesnego. “Czerwony Kapturek” to pierwsza propozycja po wakacyjnej przerwie. Jednak nie będzie to “Kapturek”, jakiego pamiętamy z dziecięcych lat.

Poszukując dla Was ciekawych tematów spotkaliśmy się też z Wojtkiem Mazolewskim, który nawet w trudnych sytuacjach szuka plusów. Dzięki temu powstała płyta „Yugen”. Niedawno miał okazję zaprezentować ją na żywo w Szczecinie. A jeśli już o jesteśmy przy muzyce, to w końcu udało nam się złapać panów z Curcumy. Zespół działa w naszym mieście już od 2011 roku i nie przestaje zaskakiwać.