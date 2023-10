Wracał pijany z sylwestra. Spowodował śmiertelny wypadek. Stanie przed sądem. Jest akt oskarżenia

Prokurator Rejonowy w Goleniowie zakończył śledztwo w tej sprawie. Akt oskarżenia trafił już do sądu. Do wypadku doszło 1 stycznia 2023 ok. godz. 10.30 na drodze ekspresowej S3. Kierowca mercedesa był pijany. Badanie wykazało 2,2 promila alkoholu we krwi. Według biegłego jechał z nadmierną prędkością i nie zachował bezpiecznego odstępu od jadącego przed nim volkswagena transportera T4. Dostawczakiem jechały dwie osoby, kobieta i mężczyzna.

- Pijany kierowca mercedesa umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez poruszanie się z nadmierną prędkością i nie zachowanie niezbędnego odstępu od poprzedzającego pojazdu VW T4. W efekcie doprowadził do zderzenia z tym pojazdem - wyjaśnia prokurator Monika Cruz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

W wyniku zderzenia wszyscy uczestnicy wypadku trafili do szpitala. Pasażerka volkswagena doznała ran głowy i tułowia. Początkowo wydawało się, że mimo potężnego uderzenia, kierowca vw został niegroźnie ranny. Miał złamaną rękę. W szpitalu okazało się, że ma też obrażenia wewnętrzne.