Wojewoda Zbigniew Bogucki zainaugurował kampanię na Jasnych Błoniach. Dziedzictwo Jana Pawła II azymutem dla kandydata PiS

- Spotykamy się tutaj w opozycji do tego, gdzie spotkali się kandydaci Platformy Obywatelskiej - oni byli dokładnie po drugiej stronie. My chcemy wyjść im naprzeciw, chcemy z nimi dyskutować, chcemy podejmować dialog, ale również chcemy się spierać, ale na argumenty – powiedział Zbigniew Bogucki. - Będziemy rozmawiać ze wszystkimi. Zachęcamy wszystkich, którzy chcą do tej drużyny dołączyć. To jest czas, żeby zbudować dobre emocję, żebyśmy byli ze sobą, a nie przeciwko sobie. Stanęliśmy celowo w tym miejscu, ponieważ za nami jest całe miasto, za nami jest to, czym żyjemy, gdzie żyjemy. Za nami również wartości. W tym szczególnym miejscu Jan Paweł II mówił wiele lat temu o tych wartościach. Jesteśmy z różnych środowisk, różni nas wiek, wykształcenie, pochodzenie, zawód, ale łączy nas jedna idea. Chcemy wygrać te wybory nie dla siebie, ale dla Polski.

- Musiałem wtedy podejmować bardzo trudne decyzje. To były decyzje, które wiele mnie kosztowały, chociaż nie zawsze one były najlepsze – przyznał Zbigniew Bogucki.

Zbigniew Bogucki jako kandydat do Sejmu przedstawił także najważniejsze cele, które chce realizować jako poseł RP.

- Jedną z najważniejszych dla mnie spraw jest kwestia związana z równym wynagrodzeniem i równym traktowaniem kobiet - mówi wojewoda. – W urzędzie mam 13 wydziałów, w 9 szefami są kobiety. Doprowadziłem do tego, że siatka płac jest absolutnie przejrzysta, a kobiety stanowią trzon administracji i kadry zarządzającej. Musimy doprowadzić do tego, że zarobki kobiet i mężczyzn będą identyczne według ich zaangażowania i pracy. Druga niezwykle ważna dla mnie kwestia to Szczecin, stolica naszego województwa. Dzisiaj to 400-tysięczne miasto jest w drugiej lidze, jeśli chodzi o największe aglomeracje w Polsce. Musimy to zmienić. Szczecin stać na to, żeby był ośrodkiem, który się dynamicznie rozwija. Jedną z najważniejszych projektów dotyczących miasta jest Zachodnia Obwodnica Szczecina.