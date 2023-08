Wojciech Lisowski, obrońca Pogoni Szczecin: Po serii porażek trzeba się odbudować mentalnie

Wojciech Lisowski grał tylko do przerwy. W poprzednich spotkaniach schodził z boiska po godzinie gry, a trener Jens Gustafsson podkreślał, że nie jest to dobra sytuacja, jak musi zmienić stopera tak szybko. Ze Śląskiem w II połowie grał Leo Borges, ale nie wynikało to z urazu Lisowskiego.

- Będziemy to na spokojnie analizować w czwartek. Na gorąco ciężko ocenić, ale będzie to rozliczone – zapewniał Lisowski.

- To była zmiana taktyczna. Jestem profesjonalnym zawodnikiem, więc dopasowałem się do decyzji trenera. Skoro zdecydował o zmianie, by odmienić losy spotkania, to musiałem to zaakceptować. Taka jest moja rola. Trener chciał sprawdzić inne warianty, które dawał lewonożny Leo – tłumaczył.

Przed przerwą pilnował m.in. Erica Exposito.

- Nie miał za dużo sytuacji, ale to on wypracował pierwszego gola. Nie czułem, że jest poza moim zasięgiem na boisku – stwierdził.

Teraz przed zespołem wyjazd do Lubina, a Zagłębie dobrze rozpoczęło sezon 2023/24.

- Po serii porażek trzeba się odbudować mentalnie. Znamy sytuację, widzimy, że ta liga zaczyna nam uciekać. Musimy dużo poprawić, by z Lubina wywieźć trzy punkty – dodał Wojciech Lisowski.