Więźniowie porządkują szczecińskie groby i miejsca pamięci [WIDEO]

- Dlatego dziękujemy osadzonym i aresztowi śledczemu, że przyszli z pomocą. Pamiętamy o osobach, które przyczyniły się do tego, że żyjemy w wolnej Polsce. Mam nadzieję, że to spotkanie będzie inspirujące dla was, że będziecie chcieli zgłębić historię naszego miasta, wydarzeń związanych z tymi pomnikami. Mam nadzieję, że ten znicz pamięci zostanie przekazany dalej, bo jesteście dużo młodsi od osób, które na co dzień opiekują się tymi pomnikami - mówiła Marzena Szulc, naczelnik Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Szczecinie.