Więcej pieniędzy dla zachodniopomorskich samorządów. Subwencja wyrównawcza wpłynie już po wakacjach

Ile pieniędzy trafi do gmin i powiatów w Zachodniopomorskiem? W sumie samorządy naszego województwa otrzymają 563 830 187 zł dodatkowego wsparcia. Z tego m.in. Szczecin otrzyma ponad 100 mln zł, Koszalin 40 mln zł, Świnoujście 30 mln zł, Kołobrzeg 17 mln zł, Szczecinek prawie 9 mln zł, a Wałcz 6 mln zł.

- Dochody samorządów w ostatnim czasie niesłychanie wzrosły - podkreślił Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski na briefingu zorganizowanym w piątek w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.

- I to mimo inflacji i obniżenia podatków. Mówią o tym same liczby, to są dane GUS-owskie.

Zdaniem wojewody, wyższe zyski samorządów są efektem uszczelnienia systemu podatkowego.