Widzisz potrzebujące zwierzę? Nie bądź obojętny i zadzwoń pod 986 [WIDEO]

- Chcieliśmy to jak najbardziej ujednolicić - komentuje Paulina Seweryniak z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt "Zwierzogród".

- Do tej pory było tak, że jak człowiek znalazł zwierzaka w Szczecinie, to nie miał przede wszystkim pojęcia co w ogóle ma. Wielokrotnie mieliśmy sytuację, że ludzie mylili gołębia z mewą. Chcieliśmy, aby ta informacja szła jak najbardziej prosto. W pierwszej kolejności ma zwierzę i dzwoni pod 986. Dyżurni określając gatunek będą w stanie przekazać sprawę do odpowiedniego podmiotu, który ma podpisaną umowę z Miastem Szczecin - tłumaczy Seweryniak.

Jest ciepło, więc zgłoszeń jest całkiem sporo.

- Dzikich zwierząt jest całkiem dużo. Nie z uwagi tego, że ludzie mają wakacje. Trwa po prostu sezon lęgowy. Niektóre ptaki wyprowadzają już drugi, czasami trzeci lęg ptaków. Większość ptaków ma taki etap jak podlot. To ptak, który wychodzi z gniazda, ale nie potrafi jeszcze latać. To jest bardzo ważne, aby takich ptaków nie zbierać. Dlatego, bo zabieramy im najważniejszą rzecz, jaką możemy im odebrać, czyli wychowanie w naturalnym środowisku i wśród rodziców - przestrzega Paulina Seweryniak.

986 to ten sam numer, który należy do przekazywania innych zgłoszeń do Straży Miejskiej.