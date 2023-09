Wartość, a cena medycyny estetycznej

Koszt wykonania zabiegów takich jak modelowanie ust czy zniwelowanie zmarszczek może być hamulcem dla pacjentów?

- Myślę, że nie. Myślę, że pieniądze dziś nie blokują powszechnego dostępu do tego typu zabiegów. Nawet osoba w trudniejszej sytuacji finansowej jest w stanie odłożyć odpowiednią sumę. Inną kwestią jest gdzie zdecyduje się podejść do zabiegu czy będzie to gabinet kosmetyczny, czy lekarski. Różnice w cenie mogą być duże i w takim przypadku trzeba zadać sobie pytanie - czy zależy nam na jakości, czy oszczędności?

W takim razie wyjaśnijmy, co składa się na cenę zabiegu w gabinecie lekarskim?

- Po pierwsze, koszt użytych materiałów. Ampułka danego preparatu może kosztować 50 zł, ale może też kosztować 1000 zł. Skąd taka różnica? Z jakości - z jasnego pochodzenia, z odpowiednich atestów i badań, jakie zostały na nim przeprowadzone. Uważam, że w medycynie nie można chodzić na skróty, dlatego przyjmując pacjenta należy stosować najlepsze dostępne produkty. Po drugie, cena to również doświadczenie i praca specjalisty, konsultacja, a także opieka przed i po zabiegowa. Pamiętajmy, że nawet najpopularniejszy zabieg jest obarczony ryzykiem skutków niepożądanych. W przypadku ich wystąpienia lekarz dysponuje odpowiednimi środkami i wiedzą, by zareagować natychmiast.