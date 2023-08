Waldemar Jaskulski przed meczem Gent - Pogoń: Nie chcę zobaczyć zaparkowanego autobusu

Pogoń ma szanse wyeliminować KAA Gent?

Waldemar Jaskulski: Kurcze, aż tak mocno nie interesuję się już ligą belgijską, by mieć dobre rozeznanie. Ale sentyment pozostał i czasami sprawdzam tabelę. Z tego, co wiem, to Pogoń trafiła na mocny zespół. Mam nadzieję, że nie okaże się za mocnym. Trzeba być ostrożnym, bo ostatnio wygrywali wysoko swoje mecze.

Jaka musi być motywacja Portowców?

Podstawowa kwestia: nie wychodzimy na boisku z myślą, że może się uda. Jak takie będzie podejście, to się nie uda. Trzeba wyjść pewnym siebie i walczyć. Teoretycznie Gent jest silniejszy, ale to nie znaczy, że musi wygrać. Liga belgijska jest bardziej dynamiczna od polskiej, ale nie powiedziałbym, że technicznie będą dużo lepiej wyglądać od Pogoni. Na pewno są dobrze piłkarsko wyszkoleni, ale spodziewać się, że fizycznością, motoryką spróbują zdominować rywalizację.