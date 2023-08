Wakacje na półmetku, ale nad morzem w zachodniopomorskim praca sezonowa czeka

W mniejszych nadmorskich miejscowościach stawki są skromniejsze. W Dziwnówku, Wisełce czy Międzywodziu stawki za godzinę to od 25 zł do 40 zł.

- Ile dokładnie wyda klient zależy też od rodzaju sprzątania, czy to jest tylko zmycie podłogi, czy na podłodze jest dywan i trzeba go odkurzyć, czy wystarczy samo sprzątanie mieszkania bez mycia okien, czy koniecznie trzeba okna umyć, co z naczyniami — czy trzeba samemu umyć, czy wystarczy włożyć je do zmywarki — wylicza Alicja Podolska. - A tak w ogóle, czy to sprzątanie pod wynajem, czy dla właściciela apartamentu.