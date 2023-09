W zachodniopomorskim czekają nas upały. Pogoda będzie wręcz plażowa

Czy to prawda, że w zachodniopomorskim czekają nas upały?

Tak, bo dostaliśmy się pod wpływ wyżu, więc na ten początek września pogoda zapowiada się wręcz plażowa.

To ile stopni ciepła ma być u nas?

W Szczecinie we wtorek ma być nawet 26 stopni Celsjusza, ale uwaga rano będzie chłodno bo termometry maja pokazywać zaledwie 10 stopni ciepła i rano tez mogą miejscami pojawić się mgły. W środę w Szczecinie ma być jeszcze cieplej , bo temperatura ma wynosić 27 stopni c, a nad morzem będzie 25 stopni C. I ponownie rano będzie chłodno i mglisto. Ale od czwartku już będzie inaczej.

Czyli?

Od czwartku już tak zimno nad ranem nie będzie, bo prognozy pokazują, że temperatura wzrośnie do 15 stopni C. W dzień nadal ma być gorąco. Termometry w Szczecinie mają pokazywać 26 stopni C, a nad morzem ma być 24 stopnie C.