W woj. zachodniopomorskim Biedronka postawiła dwie stacje do ładowania samochodów elektrycznych

Każda stacja przy wybranych sklepach sieci Biedronka dysponuje mocą 120 kW, co w praktyce oznacza możliwość szybkiego naładowania elektryka (z baterią o pojemności 50 kWh) w czasie ok. 20-30 minut, a więc adekwatnym do czasu trwania zakupów w pobliskim sklepie sieci Biedronka. Stacje posiadają trzy złącza: CCS, ChaDemo oraz Type 2. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownicy naładują nie tylko niemal każdego elektryka, ale również hybrydę typu plug-in. Korzystanie z urządzeń zlokalizowanych przy sklepach sieci Biedronka nie wymaga zakładania konta, używania aplikacji, ani opłacania abonamentu, ale nie będzie to usługa bezpłatna. Możliwe są różne formy płatności: kartą bankową poprzez wbudowany terminal do kart płatniczych, kodem QR bez rejestracji, a także kartą RFiD w ramach roamingu (dzięki czemu obsłużeni zostaną również abonenci innych dostawców usługi ładowania).

Do końca br. ładowarki pojawią się ogółem w 600 lokalizacjach przy sklepach sieci. Obecnie stoi ich już 214. Auta można naładować w 56 miejscach.