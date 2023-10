W weekend Police zapraszają na festyn i piknik

Klub Sportowy Capoeira Police organizuje festyn, który odbędzie się w sali dawnego Gimnazjum nr 3 przy ulicy Traugutta w Policach. Początek o godzinie 14. Capoeira to brazylijska sztuka walki, która łączy walkę, grę i taniec.

W programie pokazy walk, kurs samoobrony, koncert gry na instrumentach brazylijskich.

Natomiast o godzinie 13 zapraszamy na Piknik Ekologiczny pod tytułem „Less Waste i Zero Waste”. Podczas pikniku na polanie rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach planowane są nie tylko dyskusje i prelekcje, ale również konkursy i warsztaty! Uczestnicy dowiedzą się, jak dużo możemy zrobić dla planety i innych ludzi, świadomie kupując i dzieląc jedzenie w domu i ograniczając ilość niepotrzebnych opakowań jednorazowego użytku. Wspólnie wymyślimy hasło i spot reklamowy Less Waste i Zero Waste, które zostanie nagrane na video. Uczestnicy zostaną zapoznani również z przykładami dań z "drugiej ręki". Piknik w Policach uświetni koncert Magdaleny Wilento. Powstanie balonowa łąka pełna motyli i kwiatów. O dobre humory dzieci zadbają animatorzy. Będzie można wziąć udział w ekologicznym kole fortuny, pomalować buzie, poukładać mega klocki,. Zaplanowany jest również konkurs plastyczny "Szanuj jedzenie".