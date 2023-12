W tym roku więcej firm na święta Bożego Narodzenia przyzna swoim pracownikom benefity

Z badania jakie przeprowadził Instytut Badawczy Randstad we współpracy z Gfk wynika, że w tym roku rekordowo dużo firm planuje świąteczne premie dla pracowników.

Kto przyzna premie i jakiej wysokości

- Deklaruje tak ponad połowa pracodawców (51 proc.) - mówi Mateusz Żydek z Randstad. - Wzrost liczby przedsiębiorców, którzy w tym okresie planują takie premie obserwujemy od 3 lat i może wiązać się to z inflacją i presją płacową.

Niemal tak samo szybko rośnie popularność drugiej na liście najczęstszych gwiazdkowych inicjatyw, czyli wigilii firmowej: tu wzrost osiągnął 5 proc. W tej chwili aż 48 proc. firm planuje takie spotkania. Aż 32 proc. pracodawców planuje w tym roku ufundować upominki dla pracowników i ich rodzin. W tym roku popularność tego rodzaju benefitu wzrosła najmocniej - aż o 9 proc., wyprzedzając bony towarowe, których popularność spada od dwóch lat. W tym roku na bony zdecyduje się 29 proc przedsiębiorców. Co piąty szef chce w ramach świątecznych inicjatyw zaproponować załodze wzięcie udziału w akcji charytatywnej. W co dziesiątej firmie nie przewiduje się żadnych form gwiazdkowych benefitów.