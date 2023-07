W szczecińskim i świnoujskim porcie pada rekord za rekordem

Zdaniem Zarządu Portów wzrost przeładunków to konsekwencja rosnącego potencjału przeładunkowego oraz zamiany floty statków na większe, które po pogłębieniu toru wodnego do 12,5 metra mogą wpływać do tutejszych portów.

- Przykładem tego był 10 lipca, w którym odnotowaliśmy przeładunki dobowe na niespotykanym dotąd poziomie ponad 200 tys. ton — mówi z dumą Woźniak-Lewandowska.

Tymczasem w portach trwają inwestycje i remonty, które jeszcze bardziej zwiększą możliwości przeładunkowe. To chociażby trwające modernizacje nabrzeża w rejonie Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego, a także terminalu promowego w Świnoujściu czy rozbudowa terminalu LNG. To działania, które mają doprowadzić do stałego rozwój portów, stwarzając warunki i możliwości do obsługi większej ilości ładunków aniżeli obecnie. Za sprawą inwestycji związanych z budową nowej i modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej, oba porty będą bardziej przyjazne środowisku. Systematycznej poprawie ulega też infrastruktura dostępowa, w tym drogi i kolej łączące porty z zapleczem.

Przedsięwzięciem, które wpłynie pozytywnie na gospodarkę kraju i regionu oraz dopełni ofertę obu portów będzie z pewnością Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu, oraz zlokalizowany w świnoujskim porcie terminal instalacyjny do obsługi morskich farm wiatrowych.