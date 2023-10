W Szczecinie zaczynamy od seksu. Seniorzy: Teraz możemy wszystko!

Inauguracyjny wykład na temat życia seksualnego seniorów wygłosił psychiatra, seksuolog i psychoterapeuta prof. Michał Lew Starowicz. - Takie mam skojarzenie, że perspektywa seksu jest tym, co zachęca ludzi do zostania do końca różnych imprez. W Szczecinie jest inaczej. W Szczecinie zaczynamy od seksu - mówił prof. Starowicz podkreślając w swoim wykładzie, jak ważne jest przełamywanie tabu związanego z seksualnością seniorów. Zachęcał też, aby seniorzy mówili otwarcie o swoich problemach zdrowotnych, a lekarzom zwrócił uwagę, że pomijanie aspektu zdrowia seksualnego u starszych pacjentów jest wręcz ich dyskryminacją.

Ale nie tylko o seksie rozmawiano podczas Konferencji. Jej pełny temat to „Mózg a trudne konsekwencje starzenia: Choroba Alzheimera – jak zapobiegać, jak leczyć, jak żyć z chorobą?”. Uczestnicy mogli dowiedzieć się m.in. jak zapobiegać otępieniu, jak diagnozuje się chorobę Alzheimera, jak powinna wyglądać aktywność fizyczna czy żywienie w wieku senioralnym.